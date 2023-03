Razredi lahko štejejo tudi manj kot deset učencev

Slovenske šole v Italiji so ves čas večkrat imele samostojne razrede s tudi manj kot desetimi učenci oz. dijaki, ki je minimalno število, ki ga za šole na ozemlju, kjer živijo jezikovne manjšine, določa italijanska zakonodaja. Na to opozarjajo pri Sindikatu slovenske šole, kjer tako tolmačijo osmi člen uredbe predsednika republike št. 81/2009 z dne 20. marca 2009.

Kot smo že poročali, omenjena uredba v svojem 10., 11. in 16. členu določa minimalno število učencev oz. dijakov za oblikovanje samostojnega razreda. Na splošno bi morali v osnovni šoli razredi šteti od najmanj 15 do največ 26, v nižji srednji šoli od najmanj 18 do največ 27, v višjih srednjih šolah pa ne manj kot 27 dijakov. Za šole, ki delujejo na goratih območjih, majhnih otokih in območjih, kjer prebivajo jezikovne manjšine, pa je minimalno dovoljeno število za oblikovanje samostojnega razreda deset učencev oz. dijakov.

Pri SSŠ pa kot že rečeno opozarjajo še na osmi člen uredbe. Ta določa, da se na majhnih otokih, v občinah na goratih območjih, na območjih, kjer prebivajo jezikovne manjšine ter območjih, kjer obstaja tveganje mladinskega prestopništva oz. kjer so prisotni učenci s posebnimi učnimi težavami, lahko oblikujejo samostojni razredi tudi s številom učencem, ki je manjše od tistega, ki ga določajo 10., 11. in 16. člen uredbe.

To se lahko tolmači z ugotovitvijo, da je torej mogoče sestaviti samostojne razrede tudi z manj kot desetimi učenci oz. dijaki, menijo pri SSŠ. Dejansko se je to od začetka veljave uredbe do danes tudi dogajalo, čeprav je v teh letih nekajkrat prišlo do uvedbe oz. poskusa uvedbe kombiniranih oddelkov oz. artikuliranih ali združenih razredov na nekaterih šolah. Na osnovnih šolah pa so se že pojavile tudi večrazrednice. Glede tega pri SSŠ opozarjajo, da ko je na posamezni osnovni šoli res premajhno število otrok za oblikovanje samostojnega razreda, je ravnatelj v tako rešitev dejansko primoran.