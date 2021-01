»Rdeči« pripadnik Gibanja 5 zvezd je diplomiral v Trstu

Predsednik italijanske poslanske zbornice Roberto Fico, ki bo po nalogu predsednika Sergia Mattarelle preveril, če sploh obstajajo pogoji za sestavo nove vlade, bo danes začel z delom. Fica, ki si je zaradi svoje leve opredeljenosti v medijih prislužil vzdevek rdečega pripadnika Gibanja 5 zvezd, čaka zelo zahtevna naloga, predvsem v svoji stranki, kjer nekateri (npr. Alessandro Di Battista) že odločno odklanjajo sodelovanje z Matteom Renzijem. Predsednik zbornice se bo v torek vrnil na Kvirinal in o svojih naporih poročal predsedniku Mattarelli.

47- letni Fico je doma iz Neaplja, v njegovem življenjepisu pa se pojavlja tudi Trst. Tu je namreč v drugi polovici 90. let študiral na novoustanovljeni univerzitetni smeri za komunikologijo, ki je v to mesto privabila veliko število mladih z vseh koncev Italije. Leta 2001, pri 27 letih, je z mentorjem Ivanom Cavallinijem zagovarjal diplomsko nalogo iz zgodovine glasbe z naslovom Identità sociale e linguistica della musica neomelodica napoletana (Družbena in jezikovna identiteta neapeljske neomelodične glasbe). Skratka, svoje delo je posvetil znanim pevcem Mariu Meroli, Ninu D’Angelu, Gigiju D’Alessiu. Prejšnji ponedeljek se je mudil v Fiumicellu na prireditvi ob 5.obletnici ugrabitve Giulia Regenija, ki se ga je predsednik zbornice svoj čas spomnil tudi na tržaški univerzi.