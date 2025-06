Referendum: do 19. ure glasovalo dobrih 16, v FJK pa 15,73 odstotka upravičencev

V okviru referenduma, ki poteka danes in v ponedeljek v Italiji v zvezi z vprašanji dela in državljanstva, je po podatkih notranjega ministrstva do 19. ure šlo glasovat dobrih 16 odstotkov volilnih upravičencev, medtem ko jih je bilo do 12. ure 7,41 odstotka. V Furlaniji - Julijski krajini je odstotek nekoliko manjši – 15,73 odstotka (do 12. ure 7.30 odstotka). Največ upravičencev se je na volišča odpravilo na Goriškem (17,52 odstotka), sledijo Tržaška (16,17 odstotka), Pordenonska (15,64 odstotka) in Videmska (15,14 odstotka). Volišča so danes odprla vrata ob 7. uri, glasovati pa bo možno do 23. ure. Odprta bodo tudi v ponedeljek, 9. junija, od 7. do 15. ure, pri čemer bo referendum veljaven, če bo glasovala več kot polovica volilnih upravičencev. Le-ti morajo imeti pri sebi volilno izkaznico in osebni dokument. Če upravičenec volilne izkaznice ne najde ali na stari ni več prostora za nov žig, lahko za novo zaprosi v volilnem uradu svoje občine. Volivci in volivke, ki živijo v občinah, kjer se izvajajo določila zaščitnega zakona št. 38/2001, imajo pravico do uporabe dvojezičnih volilnih izkaznic.

Referendum zadeva pet vprašanj. Prva štiri vprašanja zadevajo pravice delavcev. S prvim vprašanjem (zelena glasovnica) se odloča o možnosti ponovne zaposlitve nezakonito odpuščenih delavcev v podjetjih z več kot 15 zaposlenimi. Drugo vprašanje (oranžna glasovnica) zadeva odškodnine za nezakonito odpuščene v podjetjih z manj kot 15 zaposlenimi. Tretje vprašanje (siva glasovnica) je o pogodbah za določen čas, četrto (roza glasovnica) pa o odgovornosti naročnika del v primeru nezgode pri delu. Peto referendumsko vprašanje (rumena glasovnica) pa zadeva skrajšanje dobe bivanja v Italiji, po kateri lahko državljani držav nečlanic Evropske unije zaprosijo za italijansko državljanstvo, z deset na pet let.