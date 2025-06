Referendum: glasovati je možno še do 15. ure

V okviru italijanskega referenduma o vprašanjih dela in državljanstva je glasovanje možno še danes, 9. junija, do 15. ure. Na prvi dan glasovanja, v nedeljo, 8. junija, je do 23. ure v vsej Italiji na volišča odšlo 22,73 odstotka upravičencev, v Furlaniji - Julijski krajini pa 20,44 odstotka. V FJK je največ upravičencev (22,91 odstotka) šlo glasovat na Goriškem, sledijo Tržaška (20,91 odstotka), Pordenonska (20,53 odstotka) in Videmska (19,56 odstotka).

Ponekod tudi upravne volitve

V Italiji so nekoliko večjo udeležbo zabeležili v tistih občinah, kjer poteka tudi drugi krog upravnih volitev, kot npr. v Materi in Tarantu, oz. prvi krog, kot npr. v nekaterih občinah na Sardiniji.

Prva štiri vprašanja zadevajo pravice delavev. S prvim vprašanjem (zelena glasovnica) se odloča o možnosti ponovne zaposlitve nezakonito odpuščenih delavcev v podjetjih z več kot 15 zaposlenimi. Drugo vprašanje (oranžna glasovnica) zadeva odškodnine za nezakonito odpuščene v podjetjih z manj kot 15 zaposlenimi. Tretje vprašanje (siva glasovnica) je o pogodbah za določen čas, četrto (roza glasovnica) pa o odgovornosti naročnika del v primeru nezgode pri delu.

Peto referendumsko vprašanje (rumena glasovnica) pa zadeva skrajšanje dobe bivanja v Italiji, po kateri lahko državljani držav nečlanic Evropske unije zaprosijo za italijansko državljanstvo, z deset na pet let.