Referendumi v Sloveniji: pri zakonodajnem »proti« z rahlo prednostjo (delni izid)

Po zaprtju volišč v Sloveniji in na njenih konzularno-diplomatskih predstavništvih poteka štetje glasovnic za štiri referendume, enega zakonodajnega (o noveli zakona o parlamentarni preiskavi) ter tri posvetovalne. Še neuradni izidi kažejo, da je bila volilna udeležba visoka, po več kot polovici preštetih glasovnic je bila za vsa štiri vprašanja večina »za«.

Pri dobrih 80 % preštetih glasov je pri zakonodajnem referendumu prišlo do preobrata, glasov »proti« je bilo 50,31 %, tistih »za« pa 49,69 %. Za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil kvorum dosežen.