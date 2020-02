Rekordno topla noč na Triglavu

Najnižja nočna temperatura na Kredarici je bila v minuli noči +9,7°C, kar je nov februarski rekord, sporoča Arso. Stari rekord +9,4 stopinje Celzija je vztrajal 44 let, namerili so ga 29. februarja 1976. Gre v absolutnem merilu za eno najvišjih vrednosti med začetkom leta in koncem aprila v nočnih urah na Triglavu. Najzgodnejši datum v letu s temperaturo vsaj 10,0 stopinj Celzija je na Kredarici 27. april, to temperaturo so namerili leta 2012.

Zanimivo, da so bile temperature na deželnih vrhovih v FJK, ki so občutno nižji od Triglava, povsod za nekaj stopinj Celzija pod ničlo. Otoplili so se namreč višji sloji, zlasti nad nadmorsko višino okrog 3000 metrov. Ničta izoterma se je tako opolnoči povzpela na nadmorsko višino 3851 metrov, kar je za 2600 metrov višje od dolgoletne normalnosti. Radiosonda iz Rivolta pa je na višini 3000 metrov namerila +5,4 stopinje Celzija, kar je približno 16 stopinj Celzija več od dolgoletne normalnosti.