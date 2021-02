Renzi, Slovenci in Tatjana Rojc

Politična pot Mattea Renzija, ki je sprožil to neverjetno vladno krizo, se je v preteklosti nekajkrat križala s slovensko manjšino. Prvič, ko se je leta 2010 neuspešno potegoval za tajnika Demokratske stranke, dve leti kasneje, ko mu je to uspelo, in leta 2017, ko se je znova povzpel na strankin vrh. Vodja stranke Živa Italija (Italija Viva) je igral tudi zelo pomembno vlogo pri izvolitvi senatorke Tatjane Rojc.

Slovenska komponenta DS, katerih predstavniki so v glavnem izhajali iz KPI, ni nikoli vzljubila bivšega župana Firenc in njegove vloge »rušitelja« stare strankarske politike in starih strankinih kadrov. Edini od vodilnih Slovencev v DS, ki je pokazal zanimanje za Renzija in ga nato podprl, je bil Stefano Ukmar, drugi so bili do njega previdni, nekateri pa izrazito nenaklonjeni. Med nezaupljivimi je bila takratna parlamentarka Tamara Blažina, medtem ko je imel Renzi kar nekaj občudovalcev v Slovenski skupnosti, začenši z deželnim svetnikom Igorjem Gabrovcem.

Renzi je imel pomembno vlogo pri volilni »operaciji«, ki je leta 2018 pripeljala Tatjano Rojc v parlament, potem ko je Tommaso Cerno bil hkrati izvoljen v Milanu in v Furlaniji - Julijski krajini. Slovenija je bila o tem predhodno obveščena.