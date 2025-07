Mita Evrope v Srbiji očitno ni več

Avtocesta, ki iz Novega Sada vodi v Beograd, je bila nenavadno prometna. Tako so ugotavljali moji sopotniki, ki po tem odseku pogosto potujejo, in hkrati udeleženci konference o manjšinah v glavnem mestu Vojvodine, kjer je tekla razprava o vlogi regij. Res primerna tema, kajti o Vojvodini bi lahko rekli, da je nebeško urejena, kar zadeva manjšine: šest uradnih jezikov v skupščini, štirje od teh so tudi jeziki uprave, kar pomeni, da je v te jezike prevedeno vso uradno gradivo. Tudi napisi pred vladnimi uradi, celo na sedežu policije, so v štirih jezikih – srbščini, madžarščini, hrvaščini in romunščini. Res edinstven primer v Evropi in verjetno eden najredkejših na svetu.

Pa pustimo to. Na avtocesti kombi, ki nas pelje v Beograd, stalno prehiteva kolono. Veliko je avtomobilov žendarmerije, majhnih oklepnikov, tudi precej avtobusov, v glavnem z zastrtimi okni, čeprav ponekod zavesa ne prikriva notranjosti, kjer je videti uniforme. Policije. Kajti v Beogradu bo vroče. Dvakrat vroče: prvič zaradi pripeke, drugič pa zaradi protivladne manifestacije študentov.

Kombi me pusti na letališču in tu sedem v taksi, ki me odpelje do hotela. Praznik je danes, Vidov dan, za Srbe je to ena sama beseda – Vidovdan. Srbi so poleg Kataloncev verjetno edini narod v Evropi, ki ima nacionalni praznik na dan hudega poraza. Za Katalonce je to padec Barcelone, za Srbe Kosovska bitka.

Zjutraj sem kupil Politiko, ki je menda še vedno referenčni srbski dnevnik. Malo tudi z namenom, da osvežim svojo cirilico. Prebiram lep komentar, zelo ideološki in domovinski, ki povzdiguje ta dan v deveta nebesa, »dan, ko Srbi ne govorijo z jezikom ampak z dušo«. In protest študentov? Na prvi strani samo novica, da je policija v pripravljenosti in se bo odzvala na vsako obliko nasilja. Tudi v notranjosti je glavna pozornost namenjena pripravljenosti policije, na strani kulture pa dolg zapis o bitki na Kosovskem polju.

Trg Slavija se polni, napovedana je množična udeležba. Na prejšnji demonstraciji, 15. marca, je bilo menda okoli 300.000 ljudi in takrat je bila policija nepripravljena. Prišlo je do spopadov in tudi do vdora demonstrantov v nekatere prostore oblasti, kajti Trg Slavija je dokaj blizu vseh pomembnih palač, tudi vlade in parlamenta. Tokrat naj bi bila policija, kot poroča Politika, pripravljena. Ampak na Trgu Slavija policije ni na spregled, očitno z namenom, da ne bo motila protesta.

Med poslušanjem govorov sem bil pozoren na vsebino in opozoriti želim na dvoje. Prvo: nihče ni govoril o Evropi. Še pred nedavnim je bila Evropska unija nekakšen mit tudi za srbsko javnost – tako, kot pred leti za večino vzhodnoevropskih držav, ki so si v teh letih priborile vstop v EU. Tokrat besede Evropa ni bilo slišati. Mita očitno ni več. Drugo: skoraj vsi govorniki so govorili o Kosovu in Metohiji, ki naj bi se vrnila Srbiji. Bili so deležni burnega ploskanja. Celo komentator na televiziji je ugotovil, da je bil protest »zelo nacionalističen«.