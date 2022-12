Repubblica na prvi strani o Sloveniji

Slovenija si je prislužila glavni naslov na prvi strani italijanskega dnevnika La Repubblica, a ne zaradi sebe temveč zaradi vračanja migrantov iz Italije v sosednjo državo. Novinar Fabio Tonacci piše, da se v zadnjih tednih povečuje število iz Italije vračanih migrantov v Slovenijo, kar naj bi bilo nezakonito. Rimski dnevnik navaja razsodbo rimskega sodišča iz januarja lanskega leta, s katerim so sodniki zamrznili vračanje nezakonitih migrantov v Slovenijo, notranje ministrstvo pa naj bi ta sodni odlok sedaj spregledalo oziroma zaobšlo. Tonacci tudi navaja, da je Liga navdušena nad novim vračanjem migrantov v Slovenijo, zadovoljen naj bi bil tudi predsednik FJK Massimiliano Fedriga.

Gre za vprašanje, o katerem je Primorski dnevnik v preteklih dneh in tednih večkrat poročal, tudi na osnovi stališč Italijanskega solidarnostnega konzorcija (ICS) in njegovega predsednika Gianfranca Schiavoneja. Njegove izjave objavlja danes tudi italijanski časopis.

Tonacci piše, da je nov odlok o v vračanju migrantov v Slovenijo podpisala Maria Teresa Sempreviva, vodja kabineta notranjega ministra Mattea Piantedosija. V odloku so izrecno omenjeni prefekti Trsta, Vidma in Gorice, ki so vabljeni, da pospešijo vračanje migrantov in na osnovi posebnega italijansko-slovenskega dogovora.

Podoben poziv so iz Rima naslovili tudi bocenskemu vladnemu komisarju. V tem primeru gre za vračanje migrantov v Avstrijo.