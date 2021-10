Reševali mlada pohodnika v Reziji

Gorski reševalci iz Možca in reševalci finančne policije so pozno sinoči posredovali v Reziji na gorski stezi Cai 743, kjer sta se izgubila dva mlada pohodnika. Šestindvajsetletni mladenič in enaindvajsetletno dekle sta poklicala na pomoč ob 19.30, ko ju je zajel mrak. Povedala sta, da sta v bližini potoka. Reševalci so kljub težavam zaradi slabega telefonskega signala njuno lokacijo ugotovili s pomočjo posebne telefonske aplikacije in so ju kmalu dosegli. Bila sta prestrašena in sta dogodek obžalovala. Reševanje se je malo po 21. uri uspešno zaključilo.