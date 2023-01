Reševali pohodnico na Matajurju

Gorski reševalci iz Gumina so včeraj posredovali na Matajurju, kjer je 47-letna pohodnica med sestopom padla in utrpela močan zvin gležnja. Prvi so ji nudili pomoč nekateri od reševalcev, ki živijo v Nadiških dolinah. Dosegli so jo peš. Zavili so jo v aluminijasto folijo za preprečevanje ohlajanja telesa. Ena od prisotnih, bolničarka, ji je zavarovala nogo. Kmalu so prispeli še ostali reševalci, ki so jo namestili v vakuumsko blazino in jo naložili na nosilo. Zavarovali so jo z vrvmi in jo pozorno spremljali do koče Pelizzo, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo, s katerim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico.