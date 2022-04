Gorski reševalci so včeraj popoldne posredovali na gori Brinica v občini Tipana, kjer so se trije planinci z Videmskega, 43-letna moška in 28-letna ženska, znašli v težavah zaradi zasnežene podlage in niso mogli več naprej. Na vrh Brinice je priletel helikopter civilne zaščite, ki jih prepeljal na varno.