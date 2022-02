Gorski reševalci z Rablja so včeraj popoldne posredovali v Dolini Zajzere, kjer je 65-letni moški, medtem ko se je spuščal na območju med lokalom Saisera Hutte in turistično kmetijo Prati Oitzinger, padel na ledeni površini in se poškodoval. Reševalci so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in ga prenesli do reševalnega vozila, ki ga je pričakalo na parkirišču. Prepeljali so ga v bolnišnico. Sodelovalo je dvanajst gorskih reševalcev.