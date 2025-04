Nad Plodnom si je poškodovala koleno

Danes (28. aprila) so med 14. in 15. uro gorski reševalci iz Plodna po navodilih deželne centrale za reševanje priskočili na pomoč nemški pohodnici, ki si je poškodovala koleno. Pohodnica je hodila po sicer pozelenelem smučišču Sappada 2000, ko je padla in si poškodovala koleno.

Na pomoč je priskočil deželni reševalni helikopter, ki je pohodnico in spremljevalca ponesel v Plodn. Tam so ju pričakali gorski reševalci, ki so bili na razpolago za pomoč pri akciji. Od tod so reševalci Nemko odpeljali v bolnišnico v Tolmeč za temeljitejše preglede.