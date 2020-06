Rimski Kolosej po treh mesecih spet odprl vrata

Rimski Kolosej, ki je bil zaradi epidemije novega koronavirusa tri mesec zaprt, je danes znova odprl vrata za obiskovalce. »To je simboličen trenutek za Rim in za Italijo,« je dejala direktorica arheološkega parka v Koloseju Alfonsina Russo.

Rimski amfiteater je ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v Italiji. Ponovno odprtje Koloseja in sosednjih Rimskega foruma in Palatinskega griča kaže, da Italija okreva, je dejala direktorica. Ponovno odprtje Koloseja prinaša pomembne spremembe. Pred epidemijo ga je lahko obiskalo okoli 20.000 ljudi na dan, zdaj pa je dnevni obisk omejen na od 1000 do 1600 obiskovalcev.