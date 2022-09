Roberto Menia se vrača v parlament

Nekdanji tržaški poslanec Nacionalnega zavezništva Roberto Menia se kot kaže vrača v parlament. Menia je za stranko Bratje Italije kandidiral v Liguriji v okviru proporcionalne kvote za senat, po poročanju tamkajšnjih medijev pa je med izvoljenimi predstavniki te stranke, ki je v Liguriji zbrala 24,4 odstotka glasov, celotna desnosredinska koalicija pa 42,51 odstotka.

Izvolitev Menie je na družabnem omrežju Facebook že pozdravila Unija Istranov, ki poudarja, da je tržaški desničarski predstavnik »oče« dneva spomina na fojbe in eksodus. Ezulska organizacija od nove vlade zahteva zakona, s katerim bi »učinkovito kaznovali« tiste, ki zanikajo tragedijo fojb in eksodusa ter odvzeli italijanska odlikovanja pokojnemu jugoslovanskemu predsedniku Titu in 12 njegovim sodelavcem. Obenem zahteva globoko revizijo sistema državnega financiranja tako za organizacije istrskih beguncev kot za organizacije italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, »da bi zmanjšali potrato javnega denarja za kratkotrajne projekte brez konkretnih rezultatov«. Nazadnje pa Unija Istranov zahteva umik kakršne koli podpore politični organizacijam slovenske manjšine v Italiji pri uresničevanju načrta, da bi spomenik bazoviškim junakom na bazovski gmajni (po besedah ezulske organizacije gre za »steber, ki so ga leta 1945 postavili komunisti tržaškega Krasa in je posvečen štirim teroristom organizacije TIGR, ki so jih leta 1930 usmrtili zaradi protiitalijanskih atentatov«) povzdignili v državni spomenik. »Prišel je trenutek, da se te stvari enkrat za vselej postavi na mesto,« se zaključuje sporočilo Unije Istranov.