Rojc: »Strah me je novega pohoda na Rim«

Do odločitve vodje Akcije Carla Calende, da le nekaj dni po sklenitvi pretrga dogovor z DS zaradi sporazuma z Zelenimi, Levico in Državljansko zavezo Luigija Di Maia, je zelo kritična slovenska senatorka DS Tatjana Rojc, ki pa osebno ni bila presenečena nad tako potezo. Calenda je namreč precej zaverovan vase, pravi Rojčeva, ki vseeno misli, »da je tokrat v ozadju še kaka druga politična igra. Zdaj je vprašanje, če se bo oblikovala tista t.i. sredina z Renzijem, kakšni bodo pogoji in kaj se bo izcimilo iz tega predvsem za DS, ki je tista, ki naj bi recimo vodila igro opozicije desnici zlasti na volitvah in potem naprej.«

V DS se vsekakor v tem trenutku govori predvsem o kandidaturah, kar nekaj senatorjev iz skupine DS ne bo več kandidiralo, kar pomeni, da bo vse skupaj zelo predrugačeno, pravi Tatjana Rojc. »Obstaja še kup odprtih vprašanj, ki še čakajo na odgovore in priznam, da je med nami velika zaskrbljenost, predvsem ker, čim bolj šibka in razcefrana bo levosredinska koalicija, manjša možnost bo, da se zoperstavimo desni koaliciji, ki ni neka umirjena, liberalna in konservativna desnica, ampak vse prej kot to. Letos imam stalno pred seboj stoletnico pohoda na Rim in prav strah me je, da ne bi imeli – sicer drugačnega, temu tisočletju primernega – novega pohoda na Rim. To bi bil za državo res hud debakel, ker bi pač izgubila na ugledu med tistimi silami, ki so tradicionalno naše zaveznice v Evropi in svetu in bojim se, da bi bilo zelo hudo tudi za slovensko narodno skupnost v Italiji,« pravi senatorka, ki dodaja, da je glede kandidatur še vse odprto.

Ker veliko ljudi ne bo kandidiralo več, bomo verjetno priče precej koreniti prenovi parlamenta tudi v obrazih, ne samo v številkah. Na vprašanje, kaj to pomeni glede ravni političnih izkušenj in modrosti, Rojčeva odgovarja, da smo v tej zakonodajni dobi videli, da politična modrost pomeni zelo veliko, a tudi, »da ni vse v času, ki ga preživiš v parlamentu, ampak tudi v svoji poklicni izkušnji, ki jo prinašaš s seboj. Ljudje so postali zelo pozorni na konkretne stvari. Mislim, da je to tudi funkcija nove politike, da ne govori vedno samo o sistemih, ampak da ima neko vizijo in večjo povezanost z vsakdanjim življenjem.«