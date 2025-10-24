Rudiju Vouku avstrijska nagrada za prizadevanja za pravice slovenske manjšine

Odvetnik Rudi Vouk je včeraj zvečer na Dunaju prejel nagrado avstrijske raziskovalne ustanove Dokumentacijski arhiv avstrijskega odpora za svoja dolgoletna prizadevanja za pravice slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Arhiv je v utemeljitvi zapisal, da se je nazadnje izkazal v povezavi s policijsko akcijo na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji. Vouk je med drugim odvetnik udeležencev tabora.

Nagrado, poimenovano po avstrijskem borcu odpora in nekdanjem zaporniku koncentracijskega taborišča Ferdinandu Bergerju, od leta 2018 podeljujejo osebam, ki so pomembno prispevale k boju proti neofašizmu, desničarskemu ekstremizmu, rasizmu ali ravnanju, ki ogroža demokracijo. Vouk bo prejel 3000 evrov.