Rumeni opozorili zaradi obilnih padavin in visokega plimovanja morja

Civilna zaščita iz FJK in Arso sta objavila rumeni opozorili zaradi poslabšanja vremena. Arso že za nocoj opozarja pred povišanim plimovanjem morja. Za jutri pa bodisi civilna zaščita iz FJK kot Arso opozarjata pred obilnimi padavinami, in sicer v alpskih in predalpskih predelih FJK oz. na severozahodu Slovenije, Arso pa tudi pred visokim plimovanjem morja in okrepljenim vetrom.

Naše kraje bo v sredo prešla vremenska fronta, ki jo bodo spremljali okrepljeni južni vetrovi, so zapisali pri civilni zaščiti iz FJK. Ob morju se bodo pojavljale povečini zmerne padavine, v gorah pa zlasti v predalpah močne do obilne padavine, vmes bodo lahko tudi nevihte. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini 2000 metrov, zvečer se bo spustila do nadmorske višine 1300-1500 metrov. Ob morju bo pihal zmeren do močan jugovzhodni veter, ki bo v popoldanskih urah obrnil od jugozahoda. Možno bo visoko valovanje morja.