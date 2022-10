Policisti iz Pordenona so na avtocestni cestninski postaji pri Portogruaru ustavili moškega na begu. Enainštiridesetletni italijanski državljan, ki sicer živi v Vidmu, mora prestati v zaporu kazen 5 let in deset mesecev zaradi kaznivih dejanj proti premoženju. Policisti so ugotovili, da je bila za njim razpisana evropska tiralica zaradi nezakonite prilastitve denarja v letu 2012. Prepeljali so ga v videmski zapor.