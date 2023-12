S sredino vremensko fronto večje količine padavin

Na vreme pri nas prehodno vplivajo atlantski tokovi, ki prinašajo vlažen zrak. Prevladuje oblačnost, marsikje z zamegljenim ozračjem, ponekod se tudi pojavlja občasno rosenje. Jutri bo vreme podobno današnjemu, mestoma se bo sicer lahko prehodno delno razjasnilo.

V sredo bo naše kraje od severozahoda oplazila solidna vremenska fronta, ki se bo poglabljala nad zahodnim Sredozemljem, ob kateri bo tudi nastal plitev prizemni ciklon. Pritekali bodo jugozahodni tokovi, ki bodo prinašali toplejši sredozemski zrak. V prvem delu poslabšanja se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine 1500 do 1700 metrov. Za vremensko fronto pa bo od severovzhoda začel pritekati hladnejši zrak. Meja sneženja se bo v sredo čez dan spet spuščala, v popoldanskih in večernih urah oz. do konca padavin v četrtek zjutraj se bo spustila do nadmorske višine okrog 1000 metrov ali tudi nekoliko nižje.

Od četrtkovega popoldneva bo več dni s stanovitnim vremenom. Iz dneva v dan bo hladneje. Mrzlo bo zlasti sobotno jutro. Občasno bo pihala burja. Obdobje s stanovitnim vremenom ob solidnem anticiklonu bi lahko nato trajalo do okrog 20. decembra. Ker ga bo v višinah spremljal za ta čas zelo topel zrak, ni izključeno, da bo nastal temperaturni obrat in da bo kljub solidnemu anticiklonu v nižjih slojih postopno več vlage in oblakov.

Arso je za sredo objavil rumeno opozorilo zaradi izdatnejših količin padavin.