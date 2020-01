Samo Pahor v Ljubljani o fojbah in sprenevedanju

V prostorih Mestne občine Ljubljana na Trgu mladinskih brigad je v ponedeljek potekalo predavanje Sama Pahorja Prazna jama in šoht – česa ne vedo ali nočejo vedeti – predstavniki italijanske republike. Samo Pahor se je uvodoma obiskovalcem po lastnih besedah predstavil na način, kot to počne pri predstavitvah svojim italijanskim sodržavljanom: ko Istrani še niso vedeli, kaj je to eksodus, se je sam rodil kot emigrant slovenskih staršev v Trbovljah in to leta 1939. V nadaljevanju je izpostavil razne problematike, vezane na Slovence v Italiji, na primer slovenskega šolstva vse od leta 1848 do dandanes, kot tudi, po njegovih besedah, hlapčevskega odnosa Republike Slovenije do nekaterih aktualnih vprašanj v sosednji Italiji.

Posebej je izpostavil težave, povezane z nespoštovanjem uporabe slovenskega jezika in izrazitimi italijanskimi ekspanzionističnimi težnjami. Od kod torej prihajajo fojbe, se je zatem vprašal Pahor in nadaljeval, da so se že sredi 19. stoletja Italijani odločili, da je potrebno preprečiti nadaljnji razvoj Slovanov. Leta 1898 naj bi v Pazinu ustanovili šolo s slovenskim oziroma hrvaškim učnim jezikom, Italijani pa so ob tej novici šli pokonci in organizirali številne proteste. V propagandnem materialu, ki je vabil na proteste proti delovanju omenjene šole, in ga je predavatelj tudi pokazal, je italijanski organizator pozival k zažigu in metanju ljudi v fojbe. Pahor je predstavil še dodatno učno čtivo, izdano v naslednjih letih, ki prav tako poziva k metanju Slovanov v fojbe.

Po preskoku v čas po drugi svetovni vojni je navedel tri oziroma štiri primere kraških fojb in jih vse zavrgel.