Šarec se je očitno uštel

Sodeč po volilni anketi agencije Mediana je SDS Janeza Janše podpora zrasla z 18,2 odstotka prejšnji mesec na 19,6 odstotka, medtem ko je LMŠ dosedanjega premierja Marjana Šarca padla s 16,6 na 13,8 odstotka. Levico bi podprlo sedem odstotkov vprašanih (februarja 7,9), SD 6,7 odstotka (7,9), NSi pet odstotkov (4,1), DeSUS trije odstotki (2,2), SNS 2,5 odstotka (3,6) in SMC 2,5 odstotka vprašanih, kar je enako kot februarja. Trem članicam nove slovenske vladne koalicije se je torej izid izboljšal, hkrati po navedbah Dela kaže, da se tudi zamere, ki naj bi jih volilno telo imelo predvsem do SMC, v rezultatih ne kažejo. Sodeč po teh številkah se je Šarec z odstopom očitno močno uštel.

Na barometru priljubljenosti ostaja vodilni predsednik republike Borut Pahor. Za njim pa se je podoba lestvice precej spremenila. Največji padec ocene je doživel odhajajoči predsednik vlade Šarec, ki je končal na petem mestu. Precej bolje kot v preteklosti so se vprašani izrekli o novem mandatarju Janši, ki je bil do zdaj praviloma na repu razvrstitve, zdaj je 16. Ne glede na to, da je bil SDS ves ta čas na prvem ali drugem mestu med strankami.