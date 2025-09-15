Še ena vremenska fronta, za njo septembrsko poletje

Ponedeljek, 15 september 2025
15. sep. 2025 | 15:01
    Pogled na Tržaški zaliv danes ob 15. uri (SPLETNA KAMERA RADIO PUNTO ZERO)
Jutri (torek) bo naše kraje prešla še ena solidna hladna vremenska fronta, za njo pa se bo vreme izboljšalo in bo vsaj do konca tedna na vrsti anticiklon s toplim subtropskim zrakom. Jutri se bo vreme poslabšalo. Povečini bo oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami. Ni izključeno, da bodo ponekod lahko nastale močnejše nevihte z nalivi. Arso je zaradi neviht za torek popoldne in prvi del večera objavil rumeno opozorilo. Pihali bodo južni vetrovi, zvečer bo zapihala šibka do zmerna burja. Za vremensko fronto bo začel pritekati nekoliko hladnejši zrak.

Od srede do vključno nedelje bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo v sredo do okrog 25 stopinj Celzija, v četrtek bo že kakšna stopinja Celzija več. Od petka se bo živo srebro čez dan zlasti na Goriškem približalo 30 stopinjam Celzija, postopno bo topleje tudi ob morju. Noči bodo razmeroma sveže.

