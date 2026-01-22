Senatorka Rojc in SSk spet na nasprotnih bregovih

Dogajanja v italijanskem senatu okrog ponovne uvedbe pokrajin v Furlaniji Julijski krajini so znova obelodanila dejstvo, da sta si Demokratska stranka (in z njo senatorka Tatjana Rojc) ter Slovenska skupnost tudi pri tem vprašanju na povsem nasprotnih bregovih.

Senatorka Rojc, ki je za DS podala nasprotovalno glasovalno izjavo, pravi, da uvedba pokrajin ni reforma, kot trdijo na desnici, temveč protireforma. Slovenska parlamentarka se je v svojem posegu tudi navezala na aktualno politično situacijo v manjšini, ne da bi sicer izrecno omenila stranke Slovenska skupnost. Opozorila je tiste, »ki jih privablja parfum vladajoče koalicije, da pokrajine ne bodo prispevale ničesar k zaščiti in ovrednotenju jezikovnih manjšin.«

Deželna tajnica SSk Fulvia Premolin pa ocenjuje, da je nesmiselna ukinitev pokrajin prizadela predvsem pripadnike manjšin, ki so v pokrajinskih upravah uživali pomembno politično moč. SSk je tako po njenem ostala edini zagovornik pokrajinskih uprav, saj je prepričana, da so te izjemno potrebne za manjšinske skupnosti, ker predstavljajo temeljno obliko soudeležbe pri upravljanju teritorija.

Malo pred zadnjimi volitvami je deželna večina odobrila predlog o ponovni uvedbi pokrajin, ki se sedaj uresničuje, meni Premolin, »čeprav si je nekdo v senatu drznil trditi, da vrnitev k pokrajinam, kot so bile in kjer so bile, ne bo prinesla ničesar ne k zaščiti in niti ne k ovrednotenju manjšin«.