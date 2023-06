Pordenonski finančni policisti so včeraj na podlagi pripornega naloga pordenonskega preiskovalnega sodnika aretirali in odvedli v hišni pripor upravitelja furlanskega podjetja, ki prodaja zaščitna pokrivala za avtodome. Preiskavo so izvajali finančni policisti in oddelek karabinjerjev za spletne goljufije po ovadbi oškodovanega kupca. Podjetju je za nakup zaščitnega pokrivala za avtodom na podlagi predračuna nakazal predujem v višini 1000 evrov, artikla pa ni nikoli prejel. S predstavnikom podjetja je poskušal priti v stik, toda neuspešno. Na naslovu, navedenem v pogodbi, namreč ni bilo več nikogar, saj se je omenjeni, ne da bi tega sporočil javnosti, iz Cordenonsa preselil v kraj Roveredo in Piano. Finančni policisti so ugotovitve sporočili pordenonskemu državnemu tožilstvu in avtorja prevare ovadili zaradi goljufije. Nadaljnje preiskave in bančna preverjanja so potrdili sume, pri čemer so finančni policisti tudi odkrili, da si je moški zaradi podobnih kaznivih dejanj že prislužil kakih petnajst ovadb in je tudi prestal poskusno obdobje.