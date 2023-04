Sinoči med 21. in 23. uro je šest voznikov na območju PU Koper trčilo v divjad. Pri Senadolah so povozili košuto, pri Lipici, pod Kobdiljem in pri Planini tri srne, v Pobegih in pri Gorjanskem pa dva divja prašiča, so sporočili policisti.

O usodi povoženih živali ne poročajo, kot tudi ne poročajo o morebitnih poškodbah voznikov. Nastala pa je gmotna škoda.