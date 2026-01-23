Sežanski jamarji na Krasu odkrili skoraj 5000 let stare kosti

Jamarji Jamarskega društva Sežana so med raziskovanjem ene od kraških jam naleteli na izjemno arheološko odkritje, ki so ga podrobneje opisali v Primorskih novicah. V nadaljevanju navajamo članek, ki so ga posredovali tudi Primorskemu dnevniku. V Pecovi jami pri tunelu Dol so našli človeške kosti, stare približno 4800 let, ki segajo v obdobje bakrene dobe. Kot je sporočil član društva Andrej Peca, so kosti našli v jami, ki so jo v zadnjem času podrobneje raziskovali. Rezultati datiranja so presenetili tudi jamarje.

»Prejeli smo težko pričakovano datiranje človeških kosti iz Pecove jame pri tunelu Dol (Dol pri Vogljah), ki smo jo člani JD Sežana raziskovali v zadnjem času. Na naše presenečenje so kosti veliko starejše, kot smo predvidevali, segajo namreč v dobo eneolitika, kar je približno 2800 let pred našim štetjem,«je zapisal Peca. Ob tem je poudaril, da je na območju današnje Slovenije znano le še eno najdišče iz tega obdobja. Nadaljnje raziskave bodo v prihodnje nadaljevali tudi antropologi, ki bodo skušali razkriti več o življenju ljudi na Krasu pred skoraj petimi tisočletji. Jamo so odkrili marca 1987, ko se je med miniranjem na trasi kablovoda odprla jama pod nogami minerja Pece. Tedaj so prvič odkrili človeška okostja iz železne dobe.