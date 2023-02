»Sibirska« noč pri Beli peči, v nižinah najbolj mrzlo na Goriškem

Meteorološka postaja deželne agencije za okolje Arpa je najnižjo nočno temperaturo v FJK namerila pri Beli peči, kjer se je to noč živo srebro spustilo na -18,3 stopinje Celzija (v noči na sredo se je sicer spustilo še nižje, na -19,6 stopinje Celzija). Ob umirjanju vetra je ponekod nastajal temperaturni obrat in so bile temperature v kotlinastih in bolj zatišnih legah danes nižje kot v preteklih dneh. Na Trbižu so namerili -13,7 stopinje Celzija, v Rablju -13,3, v Plodnu -12,9 in na Piancavallu -10,4 stopinje Celzija. V nižinah so omembe vredni podatki iz Gradišča, kjer so namerili -6,9 stopinje Celzija, iz Červinjana, kjer so namerili -6,3 stopinje Celzija in iz Koprivnega, -4,8 stopinje Celzija. Na Kraški planoti in na Tržaškem so bile temperature podobne tistim, ki so jih namerili v preteklih dneh, se pravi da, razen ob morju, povsod nekaj stopinj Celzija pod ničlo. V Trstu je bila najnižja nočna vrednost +2,1 stopinje Celzija, prav tako se temperatura prvič v tem tednu ni spustila pod ledišče v Boljuncu, kjer smo namerili najnižjo vrednost +0,4 stopinje Celzija.

Mrzel arktični zrak se bo zdaj počasi umaknil. Burja je oslabela in bo jutri ponehala. Razmeroma mrzle bodo še noči, čez dan pa bo topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo približevale 10 stopinjam Celzija in jih bodo ponekod presegle. Ponoči se bo živo srebro mestoma še spuščalo pod ledišče, toda bo iz dneva v dan kakšna stopinja Celzija več.

Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Pred nami je daljše obdobje s stanovitnim vremenom, ki bo predvidoma trajalo tudi ves prihodnji teden.