Sindikalist Luca Visintini pogojno izpuščen

Sindikalist Luca Visentini, nekdanji vodja sindikata Uil za Tržaško, ki je bil v Bruslju skupaj z več drugimi osebami osumljen in pridržan v sklopu preiskave o domnevnih podkupninah iz Katarja za usmerjanje odločitev Evropskega parlamenta, je bil danes pogojno izpuščen. Sodnik zanj ni potrdil pripora. Visentini sicer ostaja med preiskovanimi.

V sklopu preiskave so pridržali nekdanjega evropskega poslanca DS Antonia Panzerija, grško predstavnico Socialistov in demokratov (ter grške socialistične stranke Pasok), sicer podpredsednico evropskega parlamenta, Evo Kaili in njenega partnerja Francesca Giorgija, parlamentarnega sodelavca Socialistov in demokratov. V priporu se je znašel tudi Niccolò Figà-Talamanca, predstavnik nevladne organizacije No Peace Without Justice. V bližini Bergama pa so italijanski organi aretirali soprogo in hčer nekdanjega evroposlanca Panzerija. Pri Panzeriju naj bi po poročanju belgijskih medijev našli od 500 do 600 tisoč evrov v gotovini.