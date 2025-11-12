Sindikati za kakovost del v zakupu

Zvezni sindikati Cgil, Cisl in Uil so pripravili osnutek oz. predlog dogovora z deželo Furlanijo - Julijsko krajino, po katerem bi pri podeljevanju zakupov del podjetjem na podlagi javnih razpisov zagotovili primerne delovne pogoje, ustrezno plačilo ter varnost za delavce. Vse to s ciljem, da na tem področju stopita v ospredje kakovost in zakonitost dela.

Značilnosti predloga dogovora so danes v Trstu javnosti orisali deželni tajniki sindikatov Michele Piga (Cgil), Alberto Monticco (Cisl) in Matteo Zorn (Uil). Dogovor naj bi določal obveze in jamstva, da ekonomski rezultat, ki bi si ga zagotovila podjetja, ne oškoduje delavcev. Pri tem sindikati poudarjajo potrebo po preglednosti zakupov in spoštovanju zakonitosti ter izogibanju temu, da si zakupe za izvedbo del zagotovijo podjetja, ki predstavijo zelo ceneno oz. najcenejšo ponudbo (kar ni vedno sinonim za kakovost). Prav tako želijo, da se čim bolj omeji podeljevanje del v podzakupu. Pri tem naj se npr. upoštevajo najbolj ugodne zadevne vsedržavne delovne pogodbe, promovira naj se vloga predstavnikov zaposlenih za varnost v podjetju, dalje preventivno soočanje z odgovornimi za izpeljavo načrta del in podeljevalci zakupov ter preventivno vključevanje omenjenih pogojev v besedila razpisov za podeljevanje zakupov del. Med predlogi je tudi ta, da naj zakup del traja vsaj štiri leta, da se je tako mogoče izogniti prekarnosti.

Sindikati predlagajo preverjanje kakovosti, ki naj predvideva kazni za podjetja, ki se obvez ne držijo, predvsem pa nagrade za tista podjetja, ki izpolnjujejo obveze in določila na tem področju. To npr. v obliki podeljevanja dodatnih točk pri prijavah na razpise za pridobitev zakupov, taka podjetja pa bi uvrstili na t. i. »beli seznam«. Sindikati so glede svojih predlogov optimisti, saj je po njihovih besedah deželna vlada na omenjene tematike občutljiva.