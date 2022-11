V Beneški laguni so danes prvič v letošnji jeseni sprožili sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose, ki je učinkovito zavaroval Benetke. Kljub povišani gladini morja, ki je doseglo višino 110 centimetrov in močnim južnim vetrovom, mesto ni bilo poplavljeno in je ostalo na suhem. Občinski kontrolni center za plimovanja pričakuje povišano morsko gladino tudi v prihodnjih dneh.