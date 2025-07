SKGZ in ARLEF za trojezične table v Čedadu

Odstranitev trojezičnih tabel s čedajske železniške postaje še naprej odmeva v širši javnosti. V zvezi s tem, da so pred kratkim tablo, na kateri je bilo ime Čedada zapisano v italijanskem, furlanskem in slovenskem jeziku, zamenjali z enojezično, le italijansko tablo, sta se oglasila tako Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) kot Deželna agencija za furlanski jezik (ARLEF).

Pri SKGZ družbo RFI, ki je pooblaščena za železniško infrastrukturo, pozivajo, naj ponovno postavi trojezični napis, »kar bi morala drugače upoštevati tudi na drugih postajah na področju izvajanja zaščitnega zakona«. Obrnili so se tudi na Paritetni odbor in njegovemu predsednik Marku Jarcu predlagali, da bi pristojna oseba RFI poročala odboru.

Furlani pisali Mattarelli

Pri ARLEF, pobudniku postavitve trojezičnih napisov, so se zaradi odstranitve obrnili kar na predsednika republike Sergia Mattarello. »Prepričano ponavljamo: 6. člen ustave zagotavlja zaščito jezikovnih manjšin. To je višje načelo. In če ta načela niso upoštevana, je to kršitev demokratične zaveze, na kateri temelji naša država,« so zapisali.

Nekateri Furlani so včeraj na čedajski železniški postaji priredili protest, s katerim so "vrnili" furlanski jezik na železniško postajo ... pa čeprav le začasno.