Sklep vlade FJK o pouku na Trbižu

Vlada Furlanije Julijske krajine je sprejela sklep o dopolnilih k načrtu mreže šol - gre za dokument, v katerem so naštete vse šole in njihova izobraževalna ponudba - in v njega za šolo na Trbižu vnesla projekt Scuola senza confini / Schule ohne Grezen / Šola brez meja. »Gre za načrt o pouku v štirih jezikih, italijanščini, nemščini, slovenščini in furlanščini,« pravi Alessia Rosolen, ki je v vladi pristojna za šolstvo. »Kako bi potekal pouk, razpravlja tehnična komisija s predstavniki univerz na Dunaju, v Ljubljani in Vidmu. Sklep, ki smo ga sprejeli, je prvi korak postopka za uradno priznanje večjezičnega pouka. Soglasje mora dati ministrstvo za šolstvo.« Večjezični pouk se poskusno že izvaja, deželna vlada pa bi ga rada uzakonila.

