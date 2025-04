Skoraj 30 evroposlancev za izključitev Izraela z letošnje Evrovizije

Skoraj 30 evropskih poslancev s prvopodpisanim Matjažem Nemcem (S&D/SD) se je zavzelo za izključitev Izraela z letošnje Evrovizije. Javni poziv s to zahtevo so naslovili na Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), kot razlog za takšno odločitev pa so izpostavili napade Izraela na Gazo in Zahodni Breg.

»EBU smo želeli opozoriti pred nevarnostjo ponovitve več incidentov, vključno z izključitvijo nizozemskega predstavnika v času tekmovanja in prepovedjo EU zastav v finalu, kot tudi varnostnega tveganja, ko je lani kljub pozivom dovolil udeležbo Izraela na tekmovanju,« je zapisal evropski poslanec Nemec.

V pozivu je spomnil, da se je EBU lani odločila prezreti številne pozive za izključitev Izraela na tekmovanju v Malmöju, pri tem pa se je postavila nasproti svojim vrednotam, vrednotam Evropske unije in osnovnim načelom človečnosti. »Rezultat je bila politizacija dogodka, ki naj bi bil simbol enotnosti in miru,« je zapisal.

Spomnil je tudi, da je EBU leta 2022 izključila Rusijo iz Evrovizije zaradi invazije na Ukrajino, medtem pa Izrael kljub dokazom o vojnih zločinih in opozorilom o genocidu še naprej uživa dostop do ene najpomembnejših evropskih kulturnih platform. Podpisniki pobude zato pričakujejo, da bo EBU letos ravnala drugače in v skladu z vrednotami, ki jih sama izpostavlja - solidarnostjo, mirom in odgovornostjo.

Poziv je podpisalo 26 evropskih poslancev. Pobuda za pismo je sicer nastala v sodelovanju z evropsko poslanko Ireno Joveva (Renew/Svoboda), iz Slovenije je podpisan še Vladimir Prebilič (Zeleni).