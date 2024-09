Skrbi so odveč: rjavi pajek samotar sploh ni nevaren

Rjavi pajek samotar sploh ne predstavlja nevarnosti za javno zdravje v Furlaniji - Julijski krajini. Tako je v sporočilu v soboto zapisalo Deželno javno podjetje za koordinacijo zdravstva (ARCS), ki daje jasno vedeti, da so objave na družbenih omrežjih in spletu o domnevno napadalnem in zelo nevarnem rjavem pajku samotarju (ita. ragno violino) netočne in pogosto lažne. Strah in panika sta zato odveč, saj gre za prostoživečo žival, ki je tradicionalno prisotna v vseh sredozemskih deželah.

Omenjeni pajek je majhne rasti in ne napada človeka, mirijo pristojni, a dodajajo, da se to sicer lahko zgodi, če stopimo nanj oziroma če se pajek počuti ogroženega. Običajno se giblje v temi, najdemo ga lahko med kamni, v razpokah zidov, omarah in drvarnicah. Prepoznamo ga po madežu na hrbtu, ki nekako spominja na violino, ter je rumenkasto-rjavo barve. Če opazimo pajka druge barve, gre zagotovo za drugo vrsto.

Deželni zdravstveni strokovnjaki so še zapisali, da pajkov ugriz običajno ne povzroči vidnih poškodb, vendar lahko pri omejenem številu ljudi, ki so bolj občutljivi ali trpijo zaradi drugih patologij, njegov strup povzroči reakcijo, ki bi lahko zahtevala farmakološko zdravljenje. Razlogov za skrb zato ni.