Skupina G7 za uvedbo zgornje meje za cene ruske nafte

Finančni ministri držav skupine G7 želijo uvesti zgornjo mejo za cene ruske nafte, so zapisali v skupni izjavi. Ob tem so pozvali tudi vse države, ki uvažajo rusko nafto, naj se pridružijo temu ukrepu. S cenovno kapico na rusko nafto želijo preprečiti, da bi se Moskva okoristila s posledicami vojne v Ukrajini. »Zavezujemo se, da si bomo nujno prizadevali za dokončanje in izvajanje tega ukrepa,« so v izjavi zapisali finančni ministri skupine G7, ne da bi navedli višino zgornje meje.

Kot so pojasnili ministri, bo začetna zgornja meja cen ruske nafte določena »na ravni, ki bo temeljila na številnih tehničnih podatkih«, in dodali, da se bo njeno učinkovitost »pozorno spremljalo«.

Finančni ministri ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije, Kanade in Japonske so ob tem poudarili, da si želijo oblikovati široko koalicijo, s katero bi povečali učinkovitost ukrepa. Zato so pozvali vse države, ki še vedno želijo uvažati rusko nafto in naftne derivate, naj se zavežejo, da bodo to počele le po cenah, ki so enake ali nižje od zgornje meje cen.

Cilj ukrepa je na eni strani zmanjšati pritisk na svetovne naftne trge in ublažiti vpliv vojne v Ukrajini na cene energentov. Na drugi strani pa Rusija ne bi imela več koristi od zvišanja cen nafte za polnjenje svoje vojne blagajne.

Rusija je zagrozila, da bo prenehala prodajati nafto vsem državam, ki bodo sprejele cenovno kapico.