Skupna priloga 30 let samostojnosti Slovenije vsem na voljo

Naročniki ste prilogo prejeli na dom, bralci pa tudi v trafikah: ob 30-letnici samostojnosti Slovenije smo pri Primorskem dnevniku in Primorskih novicah združili moči in pripravili skupno prilogo na 32 straneh. Komur si je ni uspel zagotoviti, nudimo možnost, da jo sname s spleta v PDF obliki. Dovolj je klik levo.

V njej boste lahko med drugim prebrali daljši intervju, v katerem filozof dr. Mladen Dolar preizprašuje mite, spomine, zgodbo o uspehu slovenske države. Zbrali smo tudi spomine mnogih, ki so osamosvojitev doživljali v prvih vrstah in novinarjev, ki so pred 30 leti poročali o samostojnosti Slovenije in vojni, ki je sledila.

Izvedeli boste nadalje, kako so Slovenci v Italiji spremljali razpad Jugoslavije, o vlogi, ki so jo v osamosvojitvenih procesih odigrali kulturniki, o tem, kaj smo takrat brali, poslušali, gledali ... in celo jedli. V prilogi najdejo mesto tudi mnenja o samostojni državi današnjih 30-letnikov iz Italije in Slovenije in bogat izbor statističnih podatkov, ki kažejo na to, kako se je Slovenija v teh 30 letih spremenila: ste na primer vedeli, da je bila leta 1991 povprečna starost 36,2 leta, danes pa je 43,7 leta?