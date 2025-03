Slonica Ganga, ki živi v ljubljanskem živalskem vrtu, praznuje 50 let

Azijska slonica Ganga, ki od leta 1977 domuje v ljubljanskem živalskem vrtu, letos praznuje 50. rojstni dan. V Ljubljano so jo pripeljali iz živalskega vrta Kanpur v Indiji, ko je bila stara dve leti. Ob njenem okroglem rojstnem dnevu v ZOO Ljubljana pripravljajo tudi vrsto aktivnosti, v katerih jo lahko obiskovalci bolje spoznajo.

Ganga je azijska slonica, ki se je skotila predvidoma leta 1975 v Indiji. V ljubljanski živalski vrt je pripotovala leta 1977, ko jo je ZOO Ljubljana od živalskega vrta Kanpur v Indiji odkupil za 170.000 jugoslovanskih dinarjev oziroma približno 11.000 evrov, na svoji spletni strani navaja živalski vrt.

Slonica je po navedbah njenih oskrbnikov kljub svojim letom zelo igriva, včasih pa tudi muhasta. Oskrbniki jo trenirajo po metodi pozitivnega nagrajevanja, zato jim tri in pol tonska slonica rada sledi in upošteva njihova navodila.

Ob njenem okroglem rojstnem dnevu v živalskem vrtu prirejajo srečanje z njenim oskrbnikom, ki bo pokazal njen vsakdan. Obiskovalce pa vabijo, da z živalskim vrtom delijo starejše fotografije, spomine ali anekdote o Gangi.

Azijski slon je kot vsi sloni prepoznaven po svojem trobcu. Ta je pri prednikih slonov nastal kot združitev in podaljšanje zgornje ustnice in nosu ter je večnamenski organ. Sloni skozi trobec dihajo, z njim si pomagajo pri vohanju, vanj zajamejo do 10 litrov vode in se škropijo, ali pa vodo nesejo v usta in tako pijejo. V trobcu slona je veliko število mišičnih vlaken, potekajočih v različne smeri, zaradi česar je izredno gibljiv. V njihovem trobcu je več kot 40.000 mišic, kar je več kot v človeškem telesu.