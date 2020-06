Slovenci ostali sami

Po pandemiji, ki je precej ohromila delo parlamenta, so se v ustavni komisiji italijanske poslanske zbornice nadaljevale avdicije o novem volilnem zakonu. Svoje ne ravno naklonjeno mnenje o predlogu (vlagatelj predsednik komisije Giuseppe Brescia) sta predstavila ustavna pravnika Giovanni Guzzetta in Gaetano Azzariti. Na avdiciji in v debati, ki je sledila, nihče od poslancev ni omenil vprašanja jezikovnih manjšin, ki v bistvu konec koncev zanima le slovensko.

Franko-provansalska skupnost je zadovoljna, da tudi zmanjšanje števila parlamentarcev - skladno z ustavo - zagotavlja Aosti enega poslanca in enega senatorja, Južni Tirolci pa bodo itak še naprej ohranili posebna volilna pravila (večinska okrožja), ki jim - kot ves povojni čas - jamčijo primerno zastopanost v Rimu. Sistem, ki ga predlaga Brescia se zelo načelno sklicuje na zaščitni zakon za slovensko manjšino, za liste, ki so izraz jezikovnih manjšin, pa določa 20-odstotni prag na deželni ravni. Slednji je nedosegljiv za Slovence v FJK, razen, da ne pride do povezovanja s Furlani, kot je na zadnji spletni klepetalnici Pakta za avtonomijo (gosta Južna Tirolca Arno Kompatscher in Herbert Dorfmann) namignil njegov deželni svetnik Massimo Moretuzzo. A gre le za željo, ki (še) nima politične osnove, čeprav Slovenska skupnost ne izključuje bodočih volilnih povezovanj s furlanskimi avtonomisti.