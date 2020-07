Slovenija: 19 novih okužb

V četrtek so v Sloveniji potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom, testirali pa so 1012 vzorcev. Bolnišnično zdravljenje je zaradi nove koronavirusne bolezni v četrtek potrebovalo 19 bolnikov, en intenzivno zdravljenje. V četrtek so enega bolnika tudi odpustili v domačo nego, umrl ni noben. Skupaj je v bilo Sloveniji doslej potrjenih 1916 okužb z novim koronavirusom, število umrlih bolnikov s covidom-19 ostaja pri 111.

Glede na podatke Sledilnika za covid-19 so šest primerov okužbe so v četrtek potrdili v občini Hrastnik, po dva v Šentjurju in Zagorju ob Savi, medtem ko so po ostalih občinah zabeležili en primer. V četrtek so potrdili okužbo pri dveh zaposlenih v domovih za starejše in tri med oskrbovanci doma. Trenutno je v državi aktivnih 267 primerov okužbe.

Vladni govornik za covid-19 Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da gre večinoma za znane primere oz. za žarišča, ki jih epidemiologi že dlje časa podrobno spremljajo. Osebe, pri katerih so potrdili okužbo, so bile do zdaj že večinoma v izolaciji.