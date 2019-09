Slovenija in Italija med 40 najlepšimi državami na svetu

Slovenija in Italija sta na seznamu priznanega svetovnega potovalnega magazina Conde Nast Traveller med 40 najlepšimi državami na svetu. Na listi so med drugimi tudi Hrvaška in Črna gora. O Sloveniji so med drugim zapisali, da ponuja vsega po malem, posebno pozornost pa so namenili slovenskim Alpam, Blejskemu jezeru in gozdovom. Umeščena je med Italijo in Avstrijo, zato ima svoj delček Alp in hkrati vrata v Mediteran, menijo avtorji.

Italija ponuja široko paleto naravnih lepot, od vrhov in gričev do idilične obale. Izpostavljajo lepoto toskanske pokrajine in zlato obarvane griče z nasadi sončnic. Dolomiti pa so po mnenju potovalnega magazina eno izmed najlepših svetovnih gorovij. Prelaz San Pellegrino je tudi eden najlepših krajev za plezanje, smučanje ali le uživanje v lepoti.