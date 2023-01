Slovenija »se širi« v Neapelj

Slovenija širi v Italiji svojo konzularno mrežo. Konzulatom v Palermu, Firencah in Bariju se je pridružilo konzularno predstavništvo v Neaplju, ki ga vodi častni konzul Jacopo Fronzoni. Konzulat je odprl slovenski veleposlanik v Rimu Matjaž Longar, ki se je med drugim srečal z neapeljskim prefektom Claudiom Palombo, kvestorjem Borisom Giulianom in z županom Gaetanom Manfredijem. Slovenija ima generalna konzulata v Trstu in Milanu. Neapeljski konzulat je pristojen za Kampanijo, Bazilikato in Kalabrijo.

Župan Manfredi je dopisniku RTV Slovenija Janku Petrovcu izpostavil dragoceno poslanstvo neapeljske katedre za slovenistiko in slovenščino na tamkajšnji univerzi tudi pri utrjevanju odnosov med Italijo in Slovenijo. Fronzoni, ki je po poklicu odvetnik, je ob odprtju konzulata izpostavil zelo dobre odnose med Italijo in Slovenijo ter napovedal, da bo namenil posebno pozornost kulturnemu in drugemu sodelovanju med Slovenijo, Neapljem in južno Italijo.