Sloveniji se obeta bel božič, nekaj snežink morda tudi na Krasu

Vse bolj verjetno postaja, da bo v noči na ponedeljek sneg pobelil precejšen del Slovenije in da se bo vsaj nekaj centimetrov visoka snežna odeja uspela obdržati do božiča, pričakuje Arso. Šlo naj bi na prvi beli božič po letu 2007, saj so bili od takrat prazniki v Sloveniji vselej zeleni.

V noči na ponedeljek bo občasno lahko snežilo tudi v najvišjih predelih Kraške planote, količina padavin pa naj bi bila po zdajšnjih izračunih v FJK manjša.

Naše kraje bo po sinočnji vremenski fronti preplavil kar mrzel arktični zrak, ki se bo zadržal nad FJK in Slovenijo vsaj do božiča. Danes se bo postopno razjasnilo in bo burja oslabela.

Noč bo mrzla. Najvišje jutrišnje jutranje temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti povečini pod lediščem, ob morju do okrog 5 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo sončno vreme.

V nedeljo bo sprva še povečini delno jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. V večernih urah bo naše kraje dosegla nova hladna vremenska fronta.

V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek se bodo v FJK občasno pojavljale povečini rahle ali mestoma zmerne padavine, ki bodo v Sloveniji pogostejše in nekoliko močnejše. Meja sneženja bo v FJK na nadmorski višini okrog 300-500 metrov, v Sloveniji bo povečini snežilo do nižin. V FJK se bodo padavine ponoči delno okrepile in bo zapihala burja. Meja sneženja se bo nekoliko spustila. Kot kaže, bo v noči na ponedeljek občasno lahko rahlo snežilo tudi v najvišjih predelih Kraške planote.

V ponedeljek bo sprva še oblačno in bo ponekod lahko še nekaj padavin, čez dan pa se bo vreme izboljšalo.

V torek in sredo bo stanovitno in suho ter razmeroma mrzlo.