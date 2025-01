Slovenijo najraje obiskujejo nemški, italijanski in avstrijski turisti

Turisti iz Nemčije, Italije in Avstrije radi obiščejo Slovenijo, ki jim med drugim nudi številne možnosti za aktivnosti na prostem. Na Slovenski turistični organizaciji (STO) so glede njihovih nadaljnjih prihodov optimistični, goste pa vabijo z različnimi promocijskimi aktivnostmi.

»Italijani še vedno zelo radi potujejo v Slovenijo. Predvsem izbirajo mesta, aktivnosti na prostem in morje,« je navade italijanskih gostov strnil vodja predstavništva STO v Italiji Aljoša Ota. Kot je dodal, Italijani v Slovenijo potujejo skozi celo leto, v času božično-novoletnih praznikov je priljubljena predvsem Ljubljana.

Gospodarske razmere v Italiji po njegovih besedah morda nekoliko omejujejo pozitivne rezultate, ki jih STO opaža na drugih trgih. »Italija ohranja številke zadnjih let, še vedno pa smo v minusu glede na leto 2019,« je dejal. To jim, kot je dodal Ota, daje možnosti za nadaljnji razvoj na trgu, predvsem na severnem in južnem delu Italije. Pomembne so tudi dobre železniške povezave, saj Italijani radi potujejo z vlakom.

Na trajnost po besedah vodje predstavništva STO v Nemčiji Rebeke Kumer Bizjak veliko dajo tudi nemški turisti. »Trendi v turističnem smislu na nemškem trgu so zagotovo v trajnostnih storitvah,« je poudarila.

Opozorila je na gospodarsko nestabilnost, ki največje evropsko gospodarstvo bremeni že nekaj časa. »V zadnjem letu se je ta nestabilnost še nekoliko poglobila, kar se kaže tudi pri potrošništvu,« je pojasnila.

Slovenija bo glede obiska nemških gostov po njeni oceni beležila kontinuirano rast. »Kar se tiče statističnih podatkov zaznavamo zelo dobre rezultate. V sredini lanskega leta smo zaznali sicer nekoliko manjšo rast, ki se je pa potem poleti in jeseni izboljšala ter se kaže še naprej,« je dejala.

Poleg gospodarske Nemce bremeni še politična nestabilnost. »Vzdušje je nekako negativno, ampak to ne pomeni, da se bo to kazalo tudi v turizmu. Turizem je zelo pomembna potrošniška dejavnost,« je izpostavila in ocenila, da strahu zato ni.

»Vsekakor pa se moramo prilagoditi nemškemu gostu,« je dejala. Po njenih besedah jih med drugim zanima preživljanje časa v naravi, zdravje in dobro počutje, kultura ... »Vse te stvari jih zelo zanimajo in vse to mi tudi imamo,« je dejala.

Da so trendi dobri tudi na avstrijskem trgu, je dejala vodja predstavništva STO v Avstriji Žana Marijan. »Kot poroča združenje avstrijskih turističnih agencij, so trendi predvsem zgodnje rezervacije, potem seveda tudi od oddaljene eksotične destinacije, predvsem zdaj v zimskem obdobju, kakor tudi obiski mest, umetnost in kultura,» je dejala. Na STO ob tem opažajo trend trajnosti, ekologije, skrbi zase ...

Tudi avstrijsko gospodarstvo se po njenih besedah sooča z določenimi izzivi. »Kot vedno bo pri Avstrijcih zelo pomembno razmerje med ceno in storitvijo, torej bo treba v prihodnje še malo bolj popaziti, da bomo storitve ohranili na visoki ravni,« je dejala.

STO na vseh treh trgih izvaja vrsto promocijskih aktivnosti, med drugim nastopajo na različnih sejmih, destinacijo pa oglašujejo tudi prek družbenih omrežij in medijev.