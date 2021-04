Slovenščina in Slovenci bodo v Celovcu še bolj prepoznavni

Deželna prestolnica Koroške je na nedavnih lokalnih volitvah doživela pravi politični potres. Socialdemokratsko županjo Mario-Luiso Mathiatschitz je v drugem krogu županskih volitev presenetljivo premagal nekdanji (svobodnjaški) župan Christian Scheider z (meščansko) listo Team Koroška / Team Kärnten. Še večje presenečenje pa je bila odločitev Scheiderjeve stranke, da za drugega podžupana imenuje Slovenca Lojzeta Dolinarja (66). Dolinar je tako postal prvi Slovenec, ki bo opravljal funkcijo celovškega podžupana v zgodovini mesta. Novi slovenski podžupan bo nastopil novo funkcijo s slovesno zaprisego novega mestnega sveta takoj po velikonočnih praznikih.

Gospod Dolinar, šele pred nekaj meseci ste se poslovili od učiteljevanja na Slovenski gimnaziji v Celovcu in odšli v pokoj, zdaj vas čaka funkcija celovškega podžupana. Ste računali na takšnem razplet, ko ste se odločili za nastop na lokalnih volitvah v Celovcu za stranko Team Koroška na čelu s Scheiderjem?

Nikakor nisem računal na tak razplet. Toda bolj, ko so se bližale volitve, bolj sem spoznaval, da postaja moja kandidatura resna zadeva.

Ste res prvi slovenski podžupan v zgodovini koroške prestolnice?

Drži. Do danes v mestu Celovec še nismo imeli slovenskega podžupana, član celovškega občinskega sveta pa je bil pred približno 150 leti Andrej Einspieler, Slomškov in Janežičev sopotnik in soustanovitelj Mohorjeve družbe.

Očitno imate srečno roko pri izbiri stranke, s katero je koroški Slovenec kar hitro zasedel visoko politično funkcijo na Koroškem. Leta 2013 ste bili – čeprav le za kratek čas zaradi bolezni – deželnozborski poslanec na listi avstrijskega milijarderja Franka Stronacha, zdaj s stranko Team Koroška na listo Scheiderja celovški podžupan. Dober občutek za politiko ali osebna poznanstva?

Pravzaprav gre za stranko Team Koroška / Team Kärnten, ki je na Koroškem nasledila stranko Team Stronach. S to stranko sodelujem že od vsega začetka, vanjo pa me je povabil nekdanji funkcionar socialdemokratske stranke in današnji predsednik Teama Koroška, Gerhard Köfer, s katerim se poznava že iz otroštva. Skupaj s somišljeniki sva ustanovila omenjeno stranko, ki je sredinsko usmerjena, ideološko neobremenjena in socialno-gospodarsko naravnana. Team Koroška / Team Kärnten je do Slovencev zagotovo ena najbolj odprtih strank na Koroškem.

Imate morda že zamisli o stvareh, ki so pomembne za Slovence v Celovcu in katerih se boste lotili kar na začetku svojega dela kot celovški podžupan?

Poleg svojega angažmaja za mesto, bom vsekakor tudi zagovornik slovenskih interesov. Te vidim predvsem v dialogu na kulturnem, športnem, gospodarskem in finančnem področju. Vsekakor pa hočem prispevati k temu, da bo slovenščina oz. da bomo Slovenci v glavnem mestu Koroške še bolj prepoznavni.