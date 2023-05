Slovenščina je v Neaplju zelo cenjena

Na včerajšnjem srečanju slovenske predsednice Nataše Pirc Musar s predstavniki neapeljskih lokalnih oblasti je bilo izpostavljeno dobro sodelovanje med tem italijanskim mestom in Slovenijo. Naslednje leto bodo obeležili že 110 let od začetka poučevanja slovenistike na Univerzi Orientale, na kateri je od septembra lani slovenščina ponovno v programu kot dodiplomski študij.

»Poučevanje slovenščine še dodatno utrjuje prijateljske vezi med sosednjima državama in spodbuja širjenje slovenske besede ter s tem posledično tudi naše kulture v tem delu Italije,« je poudarila predsednica republike, ki se je ob tem profesorici slovenščine na Univerzi Orientale Marii Bidovec, njenim sodelavkam in sodelavcem ter predstavnikom lokalnih oblasti zahvalila za njihov pomemben prispevek pri vključevanju našega maternega jezika v italijanski univerzitetni pedagoški proces. Srečanja s predsednico so se med drugimi udeležili prof. Maria Bidovec, profesorica slovenskega jezika na Univerzi Orientale, Roberto Tottoli, rektor Univerze v Neaplju, Gaetano Manfredi, neapeljski župan, Carlo Palomba, prefekt Neaplja in Jacopo Fronzoni, častni konzul Republike Slovenije.

Predsednica Pirc Musar je nato v spremstvu veleposlanika Matjaža Longarja obiskala tudi pripadnike Slovenske vojske, ki službujejo na sedežu poveljstva zveze NATO v Neaplju. »Delo slovenskih vojakinj in vojakov v tujini je zelo cenjeno, pogosto so tudi med najbolje ocenjenimi posamezniki,« je njihovo delo pohvalila vrhovna poveljnica slovenskih obrambnih sil.