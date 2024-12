Slovenščina na nepravem mestu

V Venetu in v tamkajšnjih medijih odmevajo dogajanja na košarkarski tekmi Treviso Basket-Pallacanestro Trieste, na kateri so domači navijači izobesili dva velika transparenta. V prvem, v italijanščini, so goste iz Trsta zmerjali, da so v Italiji »70 let nezaželeni prišleki«, drugi pa je bil v slovenščini z žaljivim besedilom »zivio govna trzaska«.

Morda so si navijači pri tem pomagali s spletnim prevajalnikom, morda jim je pomagal kdo, ki ne pozna strešic. Kakorkoli že, slovenščina na povsem nepravem mestu in v nepravem trenutku.

Kvestorka iz Trevisa Alessandra Simone je štirim navijačem ekipe Treviso Basket za eno leto prepovedala vstop v športne dvorane (tako imenovani Daspo). Varnostni organi v športni dvorani v Villorbi so vsekakor transparent takoj odstranili. Tržaški navijači pa so tedaj v odgovor začeli peti italijansko himno in vihteti z italijansko zastavo.

Časopis Corriere del Veneto med drugim objavlja glasen protest miljskega župana Paola Polidorija (Liga), ki obsoja dogodek in ga povezuje s trpljenjem istrskih in dalmatinskih beguncev, ki z dogajanji na košakarski tekmi sicer nimajo nič skupnega. Drugi so dogajanja razumeli kot žalitev žrtev fojb, ki z 70.obletnico vrnitve Trsta Italiji, podobno kot velja za istrske begunce, tudi nimajo nič skupnega.