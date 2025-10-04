Slovenska skupnost začela praznovanje s položitvijo vencev

Slovenska skupnost je danes zjutraj začela praznovanja 50-letnice stranke, ki se bodo nocoj nadaljevala s slavnostjo na Devinskem gradu. Deželno vodstvo stranke se je, je podobno kot so to storili ustanovitelji deželne Slovenske skupnosti pred 50 leti, danes zjutraj zbralo pri spomeniku Bazoviškim junakom v Bazovici in pri spomeniku padlim v NOB v Nabrežini, kjer je položilo vence. Prisotni so bili med drugim deželni predsednik Damijan Terpin, deželna tajnica Fulvia Premolin, pokrajinski tajnik za Goriško David Grinovero, pokrajinski tajnik za Tržaško Matia Premolin, članica deželnega sveta Marija Brecelj, član nadzornega odbora Sergij Mahnič ter devinsko-nabrežinski župan in član deželnega tajništva Igor Gabrovec.