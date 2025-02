Slovenska študijska knjižnica v Celovcu v težavah

Slovenska študijska knjižnica v Celovcu, ki je hkrati največja knjižnica s slovenskim gradivom v Avstriji, se je zaradi spremenjenih pogojev razpisa avstrijskega ministrstva za izobraževanje znašla v dodatnih finančnih težavah. Zaradi njih je knjižnica primorana skrajšati odpiralni čas ter prilagoditi svoj program in projekte.

Kot je za TV Slovenija pojasnil predsednik Slovenske prosvetne zveze (SPZ), ki je lastnica knjižnice, Mitja Rovšek, je knjižnica ostala brez približno 20.000 evrov subvencije. Vodja celovške Slovenske študijske knjižnice Dragana Laketić je za primerjavo navedla, da je v Celovcu med drugim knjižnica Delavske hranilnice z okoli 35.000 knjigami, a je tam sedem zaposlenih, medtem ko ima Slovanska študijska knjižnica 145.000 enot gradiva in zaposleni dve osebi in pol.

Kot je še poročala TV Slovenija, je Slovenska študijska knjižnica z izpostavama v Dobrli vasi in Železni Kapli kadrovsko podhranjena že vrsto let. Knjižnica z mobilno knjižnico oskrbuje tudi dvojezične šole in društva na avstrijskem Koroškem ter s številnimi projekti spodbuja mlade koroške Slovence k branju v slovenščini.